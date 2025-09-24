پخش زنده
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور از روند مرمت سرای زنجیرلو در بازار تاریخی اردبیل و بقعه تاریخی شیخ صفیالدین اردبیلی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور امروز در سفر خود به اردبیل ، از طرح حفاظتی و مرمتی سرای زنجیرلو بازار تاریخی اردبیل بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.
وی در این بازدید تأکید کرد : فرآیند مرمت و بهسازی با رعایت جوانب ایمنی و حفاظتی در فصول سرد سال ادامه یابد تا هر چه سریعتر به پایان برسد و آسیبی به کسب و کار کسبه وارد نشود.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل نیز در این بازدید گفت: مرمت داخل مغازههای این سرا به عهده صاحبان مغازهها خواهد بود و مرمت بازار تاریخی ، از طرح های ویژه اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل است که در چند جبهه انجام میشود و تاکنون مرمت برخی از سراها به پایان رسیده است.
مجموعه تاریخی بازار اردبیل معروف به قیصریه یا راسته بازار که سال ۱۳۶۴ با شماره ۱۶۹۰ در فهرست اثرهای تاریخی ملی به ثبت رسیده، شامل تیمچهها، منازل، مسجد و حمام بوده و بنای کنونی از مجموعه اثرهای برجا مانده از دوره سلجوقی، صفوی و زندیه است.
بازار تاریخی اردبیل در منابع موجود از سده چهارم هجری قمری به صورت صلیبی که مسجدی در وسط آن قرار گرفته، توصیف شده است و بر اساس مستندات تاریخی، این بازار در سدههای هفتم و هشتم هجری قمری رونق زیادی داشته است اما دوره اصلی رونق آن به عصر صفوی بازمیگردد.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور همچنین امروز با حضور در بقعه تاریخی شیخ صفیالدین اردبیلی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه جهانی، به بررسی مسائل، چالشها و نیازهای حفاظتی و مدیریتی آن پرداخت.
علی دارابی ، با هدف تقویت برنامههای صیانت، گردشگری پایدار و حل موانع موجود در مسیر نگهداری و معرفی بهتر اثر ثبت جهانی شده شیخ صفیالدین اردبیلی، از این مجموعه بازدید کرد.
در جریان این بازدید که با حضور مدیران استانی و ستادی صورت گرفت؛ ضمن بررسی مسائل و چالش های موجود، بر ضرورت توجه بیشتر به مرمت بخشهای آسیبپذیر، ساماندهی محوطه و بهبود زیرساختهای گردشگری تأکید شد.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه منحصر به فرد بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در تاریخ، هنر و فرهنگ ایران، گفت: این مجموعه نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه نمادی از هویت ایرانی ـ اسلامی و ظرفیت بزرگ گردشگری برای استان اردبیل است.
همچنین معاون میراث فرهنگی کشور در این بازدید بر تدوین برنامههای میانمدت و بلندمدت برای مدیریت بهتر این مجموعه تأکید کرد و افزود: صیانت از چنین میراث ارزشمندی تنها با همکاری نهادهای محلی، ملی و مشارکت مردمی میسر خواهد بود.
بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در قرن هشتم هجری به دستور فرزند وی، صدرالدین موسی، در شهر اردبیل ساخته شد و آرامگاه بنیانگذار طریقت صفویه را در خود جای داده است. این مجموعه در دورههای مختلف، بهویژه عصر صفوی، توسعه یافت و به یکی از مهمترین مراکز مذهبی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شد.
معماری چشمگیر، کاشیکاریها، خطاطیها و تزئینات نفیس بقعه، آن را به شاهکاری از هنر ایرانی ـ اسلامی بدل کرده است. بقعه شامل بخشهایی همچون حرم شیخ صفی، چینیخانه، جنتسرا، قندیلخانه و کتابخانه تاریخی است. این اثر ارزشمند در سال ۲۰۱۰ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و امروز یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی و گردشگری ایران محسوب میشود.