به گزارش خبرگزاری صداو سیما، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور امروز در سفر خود به اردبیل ، از طرح حفاظتی و مرمتی سرای زنجیرلو بازار تاریخی اردبیل بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.

وی در این بازدید تأکید کرد : فرآیند مرمت و بهسازی با رعایت جوانب ایمنی و حفاظتی در فصول سرد سال ادامه یابد تا هر چه سریع‌تر به پایان برسد و آسیبی به کسب و کار کسبه وارد نشود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل نیز در این بازدید گفت: مرمت داخل مغازه‌های این سرا به عهده صاحبان مغازه‌ها خواهد بود و مرمت بازار تاریخی ، از طرح های ویژه اداره کل میراث‌ فرهنگی استان اردبیل است که در چند جبهه انجام می‌شود و تاکنون مرمت برخی از سراها به پایان رسیده است.

مجموعه تاریخی بازار اردبیل معروف به قیصریه یا راسته بازار که سال ۱۳۶۴ با شماره ۱۶۹۰ در فهرست اثرهای تاریخی ملی به ثبت رسیده، شامل تیمچه‌ها، منازل، مسجد و حمام بوده و بنای کنونی از مجموعه اثرهای برجا مانده از دوره سلجوقی، صفوی و زندیه است.

بازار تاریخی اردبیل در منابع موجود از سده چهارم هجری قمری به صورت صلیبی که مسجدی در وسط آن قرار گرفته، توصیف شده است و بر اساس مستندات تاریخی، این بازار در سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری رونق زیادی داشته است اما دوره اصلی رونق آن به عصر صفوی بازمی‌گردد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور همچنین امروز با حضور در بقعه تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه جهانی، به بررسی مسائل، چالش‌ها و نیازهای حفاظتی و مدیریتی آن پرداخت.