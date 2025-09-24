پخش زنده
جامعه روحانیّت مبارز آذربایجان شرقی، با تجلیل از رهنمودهای حکیمانه و به موقع آیتالله العظمی امام خامنهای حمایت قاطع خویش را از بیانات اساسی معظم له اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این بیانیه آمده است: روحانیت مبارز استان که بحمد الله در طول تاریخ مبارزات اسلامی، همواره پرچمدار اتحاد و انسجام ملی بوده و سنگ بنای اقتدار ایران اسلامی را تحکیم کرده و همواره در کوران حوادث، وحدت کلمه امت اسلامی را فریاد زدهاست، در شرایط کنونی کشور معتقد است که "اتحاد و انسجام ملی" اصلیترین سلاح امت اسلامی در برابر توطئههای دشمنان است. آذربایجان، این دژ مستحکم ایران اسلامی، با پیشینهای درخشان در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، همواره نماد وحدت ملی و یکپارچگی میهن عزیزمان بوده و خواهد بود.
ما هرگونه حرکت تفرقهافکنانه قومیتی و مذهبی را محکوم کرده و وفاداری خود به آرمان "وحدت اسلامی" را که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تأکید دارند، بار دیگر تکرار میکنیم.
امروز غنیسازی اورانیوم نماد عزت، پیشرفت و اقتدار ملی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عرصه علمی و فناوری صلحآمیز هستهای است که به برکت تأکیدات مستمرّ رهبری حاصل شده و موجب مباهات هر ایرانی آزادهای است. این موفقیتها، که ثمره غیرت جوانان انقلابی و هوشمندی مدیران کشور و دانشمندان سخت کوش و غیور است، فواید عظیم صنعتی، کشاورزی و پزشکی را برای ملت ما به ارمغان آورده و مرزهای دانش را درنوردیده است.
ما مردم آذربایجان که سهمی بسزا در پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور داریم، هرگونه عقبنشینی در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی در این عرصه را خیانت به خون شهدا و دستاوردهای ملی میدانیم.در شرایط فعلی کشور مذاکره با آمریکا سنگرشکنی در برابر شیطان بزرگ است.
جامعه روحانیّت مبارز آذربایجان شرقی با تأکید بر بیانات ژرف رهبر انقلاب، "مذاکره با آمریکا" را نه تنها سودمند نمیداند، بلکه آن را سرآغاز آسیبها و خسارات جبرانناپذیر برای کشور میپندارد. تجربه تاریخی ملت ایران و خیانتهای پیاپی دولت فتنهگر آمریکا، به وضوح نشان داده که شیطان بزرگ، جز به براندازی نظام اسلامی و نفی استقلال کشورمان نمیاندیشد.
روحانیون مبارز آذربایجان، که خود از نخستین طلایهداران مبارزه با استکبار جهانی بودهاند، هرگونه تعامل و اعتماد به دشمن قسمخورده انقلاب را مردود شمرده و بر استمرار راه مقاومت و خوداتکایی تأکید میورزند.
آذربایجان این سرزمین قیامهای مقدس و مردان آهنین، از نهضت تحریم تنباکو به رهبری میرزای شیرازی تا انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، همواره در خط مقدم مبارزه با استبداد و استعمار ایستاده و پرچم آزادی خواهی را برافراشته است روحانیت مبارز آذربایجان شرقی، با الهام از مکتب فقهای بزرگی همچون آیات شهید قاضی طباطبائی، شهید مدنی و شهید آل هاشم و شهدای غیوری همچون شهید باکری و مبارزانی متدیّن و پیرو روحانیت همچون ستارخان و باقرخان، امروز نیز همانند دیروز، سنگرنشین جهاد تبیین و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
ما در این خطه، رهنمودهای حکیمانه و انقلابی مقام معظم رهبری را چراغ راه و نسخه نجات ملت ایران میدانیم و آمادهایم تا با تمام توان، در جهت تحقق منویات ایشان گام برداشته در مسیر عزت، پیشرفت و استقلال کشور، تا پای جان ایستادهایم.