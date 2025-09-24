به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هفته دفاع مقدس یادبودی ملی است برای بزرگداشت مقاومت، ایثار و فداکاری مردم ایران در برابر تجاوز نظامی عراق که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد.

این هفته نه تنها بازتابی از رخداد‌های نظامی و سیاسی آن روزها است، بلکه نمادی از هویت جمعی، همبستگی اجتماعی و ارزش‌هایی مانند شجاعت، ایثار و پایمردی محسوب می‌شود.

به همین‌مناسبت وآغاز سال تحصیلی جمعی ازدانش آموزان مدرسه فجریاسوج کلاس درس خودرا درکنار گلزار مطهر شهداء برپاکردند.

دراین کلاس معنوی که متفاوت تراز سال‌های گذشته برگزار شد دانش آموزان با فرهنگ ایثار وشهادت آشناشدند.

استان کهگیلویه و بویراحمد در دوران هشت ساله دفاع مقدس حدود ۲ هزار شهید به نظام وانقلاب‌ تقدیم کرده است که ازاین تعداد ۱۰۳ شهید فرهنگی است.