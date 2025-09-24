پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان: یزد از دیرباز تاکنون مهد فرهنگ و تمدن با سوابق درخشان فرهنگی و مذهبی و پناهگاهی آرام برای مسافران بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار با وزیر اطلاعات، نسبت به برخی سوءاستفادهها برای تغییر هویت اصیل یزد ابراز نگرانی کرد و گفت: باید این آرامش معنوی و جایگاه دارالعباده یزد حفظ و تقویت شود. متأسفانه در سالهای اخیر شاهد برخی تحولات و پدیدههایی بودهایم که بیم آن میرود هویت فرهنگی و مذهبی خاص این دیار را خدشهدار سازد.
وی افزود: دشمنان همواره در پی تضعیف ارزشهای انقلابی و مذهبی ما هستند و وظیفه ماست که با هوشیاری و قاطعیت در برابر این سوءاستفادهها ایستادگی کنیم.
آیتالله ناصری مردم یزد را مؤمن، ولایتمدار و پیشگام در مسائل کشور و انقلاب توصیف کرد و اظهار داشت: مردم این دیار در زمینه مسائل اقتصادی نیز اهل تلاش و کوشش فراوان هستند و در عرصههای اقتصادی و پیشرفت استان در حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی نقش آفرینی کردهاند.
امام جمعه یزد در خصوص امنیت پایدار استان تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری بخشهای مختلف شاهد امنیت و آرامش مطلوبی در یزد بودهایم. این امنیت، مرهون هوشیاری مردم و تلاش شبانهروزی حافظان نظم و امنیت است.
وی بر لزوم نظارت صحیح بر امور و رسیدگی به تخلفات تاکید کرد و متذکر شد: نظارت، امری ضروری برای جلوگیری از انحراف و تخلف است، اما باید به گونهای باشد که فضای کسب و کار را مختل نکند و موجب ناامیدی فعالان اقتصادی نگردد.
نماینده ولی فقیه در استان خواستار حفظ و تقویت انسجام و وحدت شکل گرفته در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه شد و تاکید کرد: امروز نیز در شرایط کنونی کشور، حفظ و تقویت این روحیه انسجام و وحدت، امری حیاتی است و اختلافات سلیقهای نباید مانع از اتحاد ما در برابر دشمنان و پیشبرد منافع ملی گردد.