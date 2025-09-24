پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات در مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تحولات گسترده یکسال اخیر، حجم مأموریتهای این سازمان را قابلتوجه دانست و بر نقش کلیدی آن در پیشبرد اهداف وزارت ارتباطات و شتاببخشی به مسیر تحول دیجیتال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع عمومی عادی سازمان فناوری اطلاعات به ریاست احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای مجمع عمومی، تشکیل شد.
نائب رئیس مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن تاکید بر پیشبرد طراحی و توسعه سکوها و سامانههای کلان و ملی به عنوان سنگ بنای اکوسیستم دیجیتال و بستر خدمات و مسئولیت سازمان در ایجاد زیرساختها و استانداردهای امنیتی آن را یادآور شد.
وی همچنین، سرعت بخشیدن به خدمات هوشمند و حرکت به سوی جامعه هوشمند را با اتکا به تحلیل دادهها و ارائه خدمات شخصیسازی شده، لازمه ارتقاء کیفیت زندگی مردم دانست و سازمان فناوری اطلاعات را شتابدهنده سیر تحول دیجیتال خواند که باید با یاری رساندن به سایر ارگانها، این دگرگونی بنیادین را در کشور تسریع کند.
چیتساز با اشاره به گزارش های ارایه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات در این جلسه اظهار داشت: حجم بالای مطالبات از دستگاههای دولتی و شرکتها، که بخشی از آن به مطالبات سنواتی تبدیل شده، چالشهایی ایجاد کرده است. لازم است برنامهای مشخص برای مدیریت این مطالبات تدوین شود تا نقدینگی سازمان تضعیف نشود و نسبتهای مالی در دورههای آتی بهبود یابد.
نائب رئیس مجمع عمومی همچنین با توجه به خواسته¬های رئیس جمهور محترم از سازمان فناوری اطلاعات ایران که اهم آن تحول دیجیتال و دولت دادهمحور خواهد بود بر ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه در سازمان مذکور تاکید کرد.
وی در این راستا، خاطرنشان ساخت که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه فناوری، نقشی کلیدی در تحقق اهداف کلان کشور در عرصه دیجیتال ایفا میکند و انتظار میرود با همت مضاعف، بسترسازیهای فنی و نرمافزاری مورد نیاز برای دولت الکترونیک و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان را فراهم آورد.
محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله، اظهار داشت: شاخصهای عملکرد سازمان طبق آمار رشد چشمگیری داشتهاند، اما تأثیر واقعی این شاخصها بر زندگی مردم و تسهیلات ایجادشده همچنان نیازمند بررسی جهت بهبود در اقدام های پیش رو است.
صدر با تأکید بر اهمیت همکاری بیندستگاهی افزود: پیشرفتهای اخیر بدون هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، و سازمان امور اداری و استخدامی ممکن نبود. منظم این سه دستگاه برگزار میشود و تکالیف جدید ابلاغشده از سوی رئیسجمهور، بهویژه در حوزه زیستبومهای دولت دیجیتال، به بهترین شکل در حال اجرا است.
وی همچنین به اقدامات سازمان در حوزه هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: انسجام بین دستگاهها، محور اصلی دستورات رئیسجمهور در این حوزه است. پروژههای مشترکی با شرکت ملی گاز، توانیر، شرکت آب و فاضلاب، و شرکت پالایش و پخش آغاز شده است. پایلوت هوشمندسازی مصرف انرژی در برخی صنایع کلید خورده و سامانه مدیریت انرژی ساختمانهای دولتی نیز بهصورت آزمایشی در حال پیاده سازی است که نیازمند تعامل بیشتر دو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو و همچنین تشکل ها و اپراتورهای این دو زیست بوم است.
در این جلسه پس از قرائت گزارش صورتهای مالی سال منتهی به دوره 1403 توسط نمایندگان سازمان حسابرسی، و بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون بندهای آن، گزارش مذکور توسط اعضای مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیئت عامل اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات در دستور کار قرار دهد.