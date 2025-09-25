پخش زنده
پس از ۱۴ سال بلاتکلیفی در زمینه اراضی روستای خساره از توابع شهرستان طارم، با پیگیریهای مستمر و ورود قاطعانه بازرسی کل استان زنجان، این پرونده قدیمی به سرانجام رسید و آرامش به زندگی اهالی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مشکلات مربوط به این اراضی از سالها پیش، زندگی و حقوق شهروندی ساکنان را تحت تأثیر قرار داده بود. اما با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نقشآفرینی بازرسی کل استان زنجان سرانجام گره این معضل باز شد.
دهدهجانی بازرس کل استان زنجان با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق شهروندان گفت:وظیفه اصلی دستگاههای نظارتی، دفاع از حقوق مردم و رفع مشکلات آنان است. خوشحالیم که با تلاش مشترک و پیگیریهای مستمر توانستیم به مطالبه دیرینه اهالی روستای خساره پاسخ دهیم.
اهالی روستا نیز با حضور در اداره کل بازرسی استان و ارسال تقدیرنامه،
یکی از معتمدان محلی روستا در این باره با اشاره به اینکه ۱۴ سال بود که خانوادههای ما با این مشکل دستوپنجه نرم میکردند گفت: اهالی روستا قدردان این اقدام هستند.
این رویداد، بار دیگر نقش بیبدیل دستگاههای نظارتی در حل مشکلات مردم و تحقق عدالت اجتماعی را نشان داد و الگویی برای رفع معضلات مشابه در دیگر مناطق کشور به شمار میآید.