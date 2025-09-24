به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد رضا اصغری در جلسه هماهنگی برگزاری این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های بخش کشاورزی، آشنایی با فناوری‌های نوین و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌برداران و از همه مهمتر یکی از راهکار‌های ارتقای کشاورزی استان از روش سنتی به مدرن است.

اصغری با اشاره به وابستگی حدود ۷۰ درصد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم استان به بخش کشاورزی اظهارکرد: آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور، در عین حال با بحران جدی آب روبه‌روست. به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه، ترویج و معرفی ابزار‌ها و فناوری‌هایی است که می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی و توسعه پایدار آن کمک کند. ما می‌خواهیم با برگزاری این رویداد، کشاورزی را به سمت بهره‌وری، پایداری و سازگاری با شرایط اقلیمی هدایت کنیم.

وی تاکید کرد: موفقیت این نمایشگاه نیازمند همکاری همه بخش‌هاست؛ از برنامه‌ریزی اجرایی گرفته تا اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی، تشکل ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بخش خصوصی، زمینه حضور گسترده‌تر و مؤثرتر را فراهم خواهد ساخت.

این مسئول خاطر نشان کرد:با همت جمعی، می‌توانیم این نمایشگاه را نه تنها به یک رویداد اقتصادی و علمی، بلکه به گامی عملی در مسیر ارتقای کشاورزی نوین و دانش بنیان در استان تبدیل کنیم. از همه شما همکاران و همراهان عزیز انتظار دارم با همدلی، جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، شانزدهمین نمایشگاه کشاورزی ارومیه را به یکی از موفق‌ترین دوره‌ها تا کنون تبدیل کنیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه این نمایشگاه را محلی برای تبادل افکار، تجارب و فناوری‌های نوین کشاورزی، آموزش و آگاهی بخشی به کشاورزان با توجه به بحران منابع آبی عنوان کرد و بر لزوم برگزاری هر چه با شکوهتر ابن رویداد در سطح بین المللی تاکید کرد.