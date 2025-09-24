به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان گفت: این مراسم هر سال در دومین و سومین جمعه مهر هر سال و با حضور میلیونی اقشار مختلف ایران و جهان در مشهد اردهال برگزار می‌شود

مجتبی راعی بر ضرورت کنترل و نظارت دقیق نیرو‌های نظامی و انتظامی بر رفت و آمد‌ها در شلوغی مراسم تأکید کرد و افزود: توجه به مباحث امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تلاش کنیم تا مراسم در امنیت کامل و با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار شود.

مراسم قالیشویان، آیینی کهن برای گرامی‌داشت امام‌زاده سلطان علی بن محمد باقر (ع)، هر ساله خیل عظیمی از جمعیت را به سوی مشهد اردهال نزدیک کاشان می‌کشاند و از سال ۲۰۱۲ در فهرست آیین‌های ثبت جهانی یونسکو قرار دارد.

مراسم قالی‌شویی اردهال تنها مراسم مذهبی ایران است که تاریخ برگزاری آن بر اساس سال شمسی مشخص شده است.