به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ موسوی، فرمانده انتظامی شهرستان نیر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مأموران هنگام كنترل خودروهای عبوری يک دستگاه وانت نيسان حامل الوار جنگلی قاچاق را توقيف کرده و در بازرسی به عمل آمده از خودروی توقيفی، ۲ تن و ۲۸۰ کيلو الوار جنگلی قاچاق کشف شد.

وی افزود: ارزش الوارهای جنگلی قاچاق کشف شده را ۳۵۰ ميليون ريال برآورد کرده اند و در اين رابطه يک نفر دستگير شد. همچنین با هماهنگی مرجع قضايی الوارهای جنگلی كشف شده به اداره منابع طبيعی تحويل و اقدامات قانونی در حال انجام است.