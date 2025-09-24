اداره کل هواشناسی استان مرکزی: از نظر دمایی، سرمای هوا تا صبح پنجشنبه تداوم خواهد داشت و بعد از آن به تدریج تا اوایل هفته آینده افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی: مطابق بررسی‌ها از اواخر وقت پنجشنبه یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی شمالی کشور وارد می‌شود که به دلیل عدم انتقال رطوبت عمده فعالیت این سامانه در استان مرکزی به صورت افزایش ابر و وزش باد طی روز‌های جمعه و شنبه خواهد شد.

طی این مدت احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از کشور عراق و نواحی مستعد استان وجود دارد.

به جز این وضعیت هوای استان طی دو روز آینده عمدتا صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.