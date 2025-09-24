پخش زنده
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: اگر برای مقابله با جنگ شناختی دشمن تمهیدات لازم اتخاذ نشود، میتواند تهدیدات امنیتی را در آینده برای ما به همراه داشته باشد؛ لذا دلسوزان نظام باید در چنین شرایطی مراقب گفتار خود باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «اسماعیل احمدیمقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) در مراسم افتتاح اتاق وبینار این دانشگاه که بهمناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، در ارتباط تصویری با «هادی کهندل» مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد شهیده «فرشته افشردی (باقری)» خبرنگاری که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسید، اظهار داشت: امسال گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جانفشانی نیروهای مسلح و حماسه بینظیر مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مصادف شده است که در این جنگ نیز همانند دوران هشت سال دفاع مقدس به واسطه حمایت بیدریغ مردم از نظام اسلامی توانستیم سربلند شویم.
سردار احمدیمقدم در ادامه با اشاره به اینکه دانشگاه عالی دفاع ملی اکنون به زیرساختهای ارتباط تصویری و استودیو برای تهیه مستند، برگزاری سمینارهای بینالمللی و ویبنار مجهز شده است، افزود: امروز استفاده از ارتباطات تصویری و وبیناری بهویژه در حوزه نظامی، بسیار کارآمد است؛ زیرا با استفاده از این بستر، سفرهای درونشهری و حتی خارجی کاهش مییابد؛ البته اگرچه پیشتر از این بستر استفاده میکردیم، ولی اکنون با بهرهبرداری بهتر از چنین ظرفیتی چندین کشور در صف برگزاری جلسات و میزگردهای ویبناری مشترک جهت هماندیشی قرار گرفتند و درخواست برگزاری چنین جلساتی را دارند.
وی با تأکید بر اهتمام دانشگاه عالی دفاع ملی برای حرکت در مسیر نوآوری، گفت: شرایط حاکم بر جهان به شکلی است که جنگ ترکیبی بهعنوان ابزاری مؤثر توسط دولتها مورد استفاده قرار میگیرد؛ بدینصورت که در چنین جنگی پیروزیهای شما را شکست و شکستها را پیروزی معرفی میکند و این کار را هم با استفاده از قدرت رسانه انجام میدهند؛ چون هدایت افکار عمومی در این بستر صورت میگیرد؛ بهعنوان مثال، جنبش حماس در فلسطین با بهرهگیری از رسانه توانسته حرکت عظیمی را در روشنگری ایجاد کند؛ به نحوی که رسانههای بزرگ جهان نتوانستند تصویر مورد نظر خود را جایگزین آن کنند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی عنوان کرد: رسانه در گذشته فقط بستر انتقال پیام بود؛ اما امروز صرفاً وسیله انتقال پیام نیست، بلکه تأثیر زیادی در مسیر انتقال پیام از فرستنده تا گیرنده دارد. این دانشگاه شاید بهصورت مستقیم در بُعد رسانه وظیفه چندانی نداشته باشد، ولی همانگونه که در جنگ اخیر مشاهده شد، شاید فقدان یا ضعف مرکزی برای کارشناسانی که در رسانهها حضور مییافتند و مطلبی را بیان میکردند، موجب میشد که نتیجه معکوس به همراه داشته باشد؛ به همین جهت، دانشگاه عالی دفاع ملی، محلی برای تربیت کارشناسانی است که در چنین شرایطی میتوانند هدایت صحیحی در افکار عمومی داشته باشند.
سردار احمدیمقدم با بیان اینکه اگر نظرات کارشناسان باطن یکدستی نداشته باشد، یکدیگر را خنثی میکنند، تصریح کرد: تلاش دشمنان بر این است که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در نقطهای که پایان یافت، به نفع خود روایت کنند؛ در حالی که کشورهای پیرامونی ما و منطقه میدانند که جمهوری اسلامی پیروز میدان است و بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته، بیش از ۷۰ درصد مردم این کشورها و نیز بیش از ۵۰ درصد مردم در کشورهای غربی چنین اعتقادی دارند؛ حال در چنین شرایطی تلاش دشمن بر این است با بهرهگیری از جنگ شناختی به ما القا کند که ایران در این جنگ، ضعیف بود.
وی افزود: در برابر چنین تبلیغاتی، اگر تمهیدات لازم برای مقابله پیشبینی نشود، میتواند تهدید امنیتی را در آینده برای ما به همراه داشته باشد؛ لذا دلسوزان نظام و مردم باید در چنین شرایطی مراقب گفتارشان باشند؛ به جهت اینکه خیلی از حرفهای درست را هم نباید گفت؛ زیرا هیچ عقل سلیمی شفافیت در جنگ را نمیپذیرد؛ پس همه مسئولان باید متوجه این موضوع باشند؛ ایران در حالی با رژیم صهیونیستی جنگید که آمریکا و ناتو پشت سر این رژیم قرار داشتند؛ اما همانهایی که روز سوم نبرد میگفتند ایران باید بیقید و شرط تسلیم شود، در روز دهم واسطههای زیادی فرستادند تا بلکه جنگ خاتمه یابد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر خودمان نشانههای ضعف را به بیرون منعکس نکنیم، میتوانیم دشمن را با شکست مواجه سازیم؛ به عبارت دیگر اگر جریان رسانهای کشور تصویری واقعی از کشور نسازد و تصویری ضعیف از ما معرفی کند، قطع به یقین طمع دشمنان را علیه کشورمان بیشتر میکند.