به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حسین محمدی ثانی گفت: برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری «فردا» از مهرماه ۱۴۰۳ در مدارس استان آغاز شد و دانش‌آموزان مستعد در رشته‌های مختلف هنری، ادبی و رسانه‌ای آثار خود را ارائه کردند.

وی افزود: این جشنواره در ۶۸ رشته از جمله نمایشنامه‌خوانی، چاپ، نقالی، پوستر، همنوازی، دوتار، کاریکاتور، نقاشی خط و نماپاد (پادکست تصویری) برگزار شد و در نهایت ۳۰ دانش‌آموز از شهرستان‌های بجنورد، فاروج، گرمه و راز و جرگلان موفق به کسب رتبه‌های برتر در سطح ملی شدند.

محمدی ثانی ادامه داد: این جشنواره در ۶ بخش هنری شامل هنر‌های نمایشی، آوایی، ادبی، رسانه، فضای مجازی و هنر‌های دستی و تجسمی برگزار می‌شود و هر ساله دانش‌آموزان مستعد سراسر کشور در آن شرکت می‌کنند.

وی افزود: انتخاب ۳۰ دانش‌آموز خراسان شمالی در این جشنواره، نشان‌دهنده سطح بالای استعداد‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان استان است و امید می‌رود با حمایت بیشتر، زمینه رشد آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نیز فراهم شود.