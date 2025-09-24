به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون و عضو هیئت مدیره شرکت پردیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت:این طرح در گام نخست توانست بیش از ۵۶ میلیون هکتار اراضی دیم را تحت پوشش قرار دهد و با انعقاد قرارداد مستقیم با حدود ۵۰۰ هزار کشاورز، گامی مهم در پایداری تولیدات کشاورزی برداشت.

مجتبی رئیسی افزود :با پایان یافتن نخستین برنامه پنج‌ساله طرح جهش تولید در دیمزارها، اجرای فاز دوم با محوریت پایداری تولید آغاز شد. در مرحله نخست، این طرح موفق شد ۵۶ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور را پوشش دهد و تمامی زمین‌های کشاورزی تحت بیمه قرار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که در صورت کاهش بارندگی و خسارت، کشاورزان از حمایت بیمه‌ای برخوردار شدند.

وی گفت:در سال نخست اجرای فاز دوم، مازندران با پوشش ۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم عملکرد مطلوبی داشته است. علاوه بر آن، امسال طرح جهش تولید در برنج نیز در استان‌های شمالی آغاز شده و استان مازندران با هزار هکتار از شالیزار‌های خود به این طرح پیوسته است.

مجری طرح اظهار امیدواری کردکه با ارزیابی‌های پایانی سال، عملکرد این بخش نیز همچون فاز نخست رضایت‌بخش بوده و اهداف کلان جهش تولید در کشاورزی کشور محقق شود.