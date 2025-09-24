به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طبق گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران که به گزارش پژوهشگران پراستناد ۲درصد مشهور است، ۵۵ پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

در این میان، در تحلیل‌های رشته‌های موضوعی، دکتر احمد عریان، استاد پاتولوژی دانشگاه شیراز، رتبه پنجم و دکتر حمیدرضا پورقاسمی، استاد علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز، رتبه بیست و یکم را در میان پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان به خود اختصاص دادند.