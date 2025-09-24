پخش زنده
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نتایج پیمایش جدید این مرکز گفت: ۹۲.۲ درصد مردم، به ایرانی بودن خود افتخار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، از انجام نظرسنجی جدید در موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان سنجش هویت قومی و ملی ایرانیان خبر داد و در تشریح نتایج این پیمایش که به شیوه مصاحبه تلفنی و با روش نمونه گیری تصادفی ساده در کل کشور انجام شده است، گفت: گفت: در این پیمایش صورت گرفته ۷۲.۱ درصد از مردم اذعان کردهاند با شنیدن سرود ملی ایران، احساس غرور و افتخار میکنند.
وی با بیان اینکه متوسط احساس تعلق مردم به سرزمین ایران ۸.۳ از ۱۰ نمره است، تصریح کرد: در این پیمایش صورت گرفته ۹۲.۲ درصد مردم، به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. در این ۹۰.۳ درصد مردم نسبت به تغییر نام خلیج فارس به نام مجعول خلیج عربی نظر مخالف داشته و تنها ۲.۳ درصد موافق آن بودند. در این نظرسنجی ۷۱.۷ درصد مردم از اینکه در ایران به دنیا آمدهاند خوشحال هستند و در مقابل تنها ۱۲.۶ درصد نسبت به این موضوع ابراز خوشحالی نکردهاند. ۹۴.۵ درصد مردم بیان کردهاند حاضرند از قومیتهای دیگر نیز دوست صمیمی داشته باشند. براساس نتایج این پیمایش ۹۶.۱ درصد از مردم اذعان داشتهاند در محل کار خود، با قومیتهای دیگری غیر از قومیت خودشان نیز حاضر هستند همکار شوند.
نگاهداری یادآور شد: در این نظرسنجی ۷۶.۸ درصد مردم بیان کردهاند موافق ازدواج بستگان درجه یک خود با سایر قومیتهای ایرانی هستند و در مقابل ۱۸.۶ درصد نسبت به این موضوع مخالف هستند. مجموع نتایج به دست آمده در این پیمایش تاکیدی بر اهمیت هویت و انسجام ملی است. پیمایش صورت گرفته بیانگر ان است که ۸۵.۲ درصد مردم ایران با این گزاره موافق هستند که زبان فارسی متعلق به همه ایرانیان است و متعلق به گروه یا قوم خاصی نیست و تنها ۳.۷ درصد نسبت به آن مخالفت داشتهاند.