جشنواره فانوس با معرفی ۴۵ اثر برگزیده به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون هنری و سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: این جشنواره در پنج بخش هنرهای نمایشی (تئاتر صحنهای، خیابانی و نمایشنامه)، هنرهای تجسمی (عکاسی، نقاشی و طراحی پوستر)، سرود و موسیقی (با کلام و بیکلام)، فیلم (داستانی، مستند کوتاه، انیمیشن و نماهنگ)، رادیویی (نمایش و پادکست) و بخش ویژه دانشآموزی (تئاتر صحنهای، سرود دانشآموزی، نقاشی و فیلم کوتاه ۱۸۰ ثانیهای) برگزار شد.
رضا ابوذر افزود: بیش از سیصد اثر ارسالی توسط ۱۱ استاد و هنرمند قم داوری شده و آثار منتخب هر رشته جهت رقابت در سطح ملی به دبیرخانه کشوری ارسال شد.
نفرات اول این جشنواره به جشنواره ملی که دو ماه آینده در یکی از شهرهای کشور برگزار خواهد شد، معرفی شدند.
در حاشیه جشنواره، از نماهنگ «از مغرب تا مشرق»، یادبود شهید «رضا پارسامقدم» رونمایی شد؛ این شهید بزرگوار از شهدای حماسهآفرین نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هنرمند تئاتر استان بود.