مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده از شناور بودن ساعت کاری مادران شاغل با آغاز مهر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ معصومه آقائی با توجه به به تصویب نامه شماره ۳۴۳۱۸۶/ت ۶۱۰۱۱ هـ هیئت وزیران و ابلاغ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، ساعت کاری ادارات از اول مهر ماه شنبه تا چهارشنبه ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ و پنجشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ تعیین شده است؛ دستگاههای اجرایی موظفند به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و رفاه حال کارمندان دارای فرزند در مقطع پیش دبستانی و دبستان، با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت کنند.