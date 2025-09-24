وزیر آموزش و پرورش از آماده شدن ویژه‌نامه‌های آموزشی و بسته‌های فوق‌برنامه برای آشنایی دانش‌آموزان با دفاع مقدس و دستاورد‌های نظام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت گفت: سه ویژه‌نامه آموزشی برای مقاطع مختلف تحصیلی آماده شده است تا روایت دقیق جنگ ۱۲ روزه، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و معرفی شهدا را به دانش‌آموزان ارائه کند. این ویژه‌نامه‌ها برای دوره اول و دوم ابتدایی و متوسطه اول و دوم طراحی شده و هدف آن آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ دفاع مقدس و تقویت روحیه وطن‌دوستی و شناخت دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.

وی همچنین از تهیه ۲۰ بسته محتوایی در قالب فعالیت‌های فوق برنامه خبر داد که در قالب بسته‌های مدرسه‌ای در اختیار مربیان قرار می‌گیرد. این بسته‌ها شامل موضوعاتی مانند اقتدار نظام، قدرت موشکی ایران و مسائل مرتبط با وطن‌پرستی است و مکمل ویژه‌نامه‌ها برای غنی‌سازی آموزش‌ها و فعالیت‌های دانش‌آموزان خواهد بود.