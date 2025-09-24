در سی‌ودومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری (۱۴۰۳–۱۴۰۴) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، "علیرضا محبی"، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان یکی از دانشجویان نمونه وزارت بهداشت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با معرفی ۱۳ دانشجوی نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سی‌ودومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری (۱۴۰۳–۱۴۰۴)، "علیرضا محبی"، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز به عنوان یکی از دانشجویان نمونه وزارت بهداشت انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت صبح روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴ در جریان نشست خبری با خبرنگاران، ۱۳ دانشجوی نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سی‌ودومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری (۱۴۰۳–۱۴۰۴) را معرفی کرد.

