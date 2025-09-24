به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت معدن و تجارت ایران، آندری اسلپنیف، وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا، وزرا و مقامات ارشد کشور‌های عضو این اتحادیه در این نشست، درباره راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی کشور‌های عضو، تسریع در اجرای طرح‌های حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی، بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های زیرساختی رایزنی می‌کنند.

در پایان نشست کمیته مشترک موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا، سند همکاری‌های جامع بین ایران و اعضای این اتحادیه به امضا خواهد رسید.