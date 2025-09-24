مسابقات المپیاد شمشیربازی استعداد‌های برتر کشور از ۲۶ مهرماه به میزبانی یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر هیئت شمشیربازی استان یزد گفت: این مسابقات در رده سنی نوجوانان در ۲ بخش آقایان و بانوان در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه از ۲۶ مهرماه لغایت پنجم آبان ماه سال جاری در استان برگزار می‌شود.

محمد فتوحی با اشاره به برگزاری رقابت‌ها با حضور برترین ورزشکاران کشور به صورت انفرادی و تیمی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات، شناسایی نخبگان، رقابت سازنده، ایجاد انگیزه، پشتوانه سازی برای تقویت تیم‌های ملی و حضور قوی در مسابقات آسیایی و المپیک است.

وی ادامه داد: میزبانی این مسابقات مهم با حضور برترین استعداد‌های شمشیربازی نوجوان کشور نقش مهمی در تقویت این رشته و معرفی استان به ورزشکاران دارد.

گفتنی است مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر در مجموع در بیش از ۴۰ رشته در استان‌های مختلف برگزار می‌شود و یزد میزبان رشته شمشیربازی است.

هم‌اکنون حدود هزار نفر در این رشته در استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.