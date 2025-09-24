معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور در بازدید از ایستگاه راه آهن مشهد، تاسیسات آن را از منظر ملاحظات پدافند غیرعامل، بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی اداره کل راه آهن خراسان رضوی با بیان اینکه در این بازدید، چند تن از مسئولان استانی، «حمیدرضا جنگی» را همراهی می‌کردند.

جواد معراجی فر افزود: محوطه ایستگاه، تاسیسات مربوطه، مرکز دیسپاچینگ و پایش تصویری قطارها، از جمله بخش‌هایی بود که در این بازدید، مورد بررسی قرار گرفت.

رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل و روند اجرای شیوه نامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل، در این بازدید مدنظر قرار گرفته است.

مرضیه مولوی افزود: اقدامات اجرایی در زمینه الزامات پدافند غیرعامل شامل ارتقای ایمنی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مقاوم‌سازی در برابر تهدیدات نیز ارزیابی شد تا بتوان با تقویت تاب‌آوری و افزایش آمادگی، شبکه ریلی را در برابر مخاطرات ایمن‌تر کرد.

وی تاکید کرد: این بازدید با هدف ارتقای هماهنگی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ریلی و اطمینان از اجرای کامل دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل، برگزار و بر ضرورت استمرار همکاری‌ها در جهت حفظ ایمنی و امنیت شبکه ریلی تاکید شد.

ایستگاه راه‌آهن مشهد پرترددترین ایستگاه ریلی کشور محسوب می‌شود و روزانه ۷۶ رام قطار مسافربری به صورت رفت و برگشت در مسیر مشهد به ۲۸ شهر و مرکز استان تردد دارند که این قطارها، ۷۰ درصد تردد‌های ریلی مسافری بین شهری کشور را به خود اختصاص می‌دهند.