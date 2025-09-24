پخش زنده
سرپرست فرمانداری ماکو بر اجرای هرچه سریعتر ساماندهی پروژه کانال هدایت فاضلاب کشمشتپه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرپرست فرمانداری ماکو در بازدید میدانی از مسیر کانال هدایت فاضلاب کشمشتپه، ضمن تأکید بر تسریع در اجرا و ساماندهی پروژه، رعایت اصول فنی، زیستمحیطی و ایمنی را لازمه پیشبرد طرح دانست.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ماکو، رضا رضایی سرپرست فرمانداری ماکو به همراه روسای ادارات مربوطه در حاشیه این بازدید اظهار داشت: کانال هدایت فاضلاب کشمشتپه از پروژههای حیاتی حوزه زیستمحیطی و بهداشتی شهرستان است و لازم است با سرعت و دقت بیشتری به مرحله اجرا برسد.
وی افزود: رعایت کامل ملاحظات فنی و اجرایی در این طرح ضروری است و دستگاههای مسئول باید همکاریهای لازم را برای تسریع در روند عملیات عمرانی به عمل آورند.