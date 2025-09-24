\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u00ab\u0644\u062c\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0631\u00bb \u0642\u0635\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062c\u0627\u0648\u06cc\u062f\u0627\u0644\u0627\u062b\u0631 \u0645\u062d\u0633\u0646 \u062c\u0627\u0648\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u067e\u0633\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u062f \u0648 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0644\u062c\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0631 \u0642\u0635\u0647 \u0622\u062f\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u062f\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0645\u0648\u0646\u0648\u0644\u0648\u06af\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u061b \u0627\u0632 \u0642\u0644\u0628 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0633\u0647\u0645 \u06cc\u06a9 \u0644\u062c\u0646\u200c\u062e\u0648\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\n\n