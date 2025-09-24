به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید مهدی صباغ گفت: مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران گفت: این شرکت با تحقق ۱۱۴ درصدی پروژه‌ها در ۵ ماهه اول امسال، موفق شد جایگاه نخست را میان شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک به خود اختصاص دهد. این میزان از تحقق، نمادی از عزم راسخ و اراده جدی همکاران در مسیر تأمین منابع مالی مترو و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی پایتخت است.

به گفته وی، نه تنها در بخش پروژه‌های مصوب و مستمر این توفیق به دست آمده، بلکه در بخش پروژه‌های غیرمستمر نیز تمامی برنامه‌های تعریف‌شده در این ۵ ماه به‌طور کامل محقق شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران با تأکید بر این‌که چنین دستاوردی حاصل هم‌افزایی، برنامه‌ریزی دقیق است، عنوان کرد: امیدواریم این روند رو به رشد شرکت، همچنان ادامه داشته باشد و بتواند در تسریع تأمین منابع مالی به‌منظور اجرای طرح‌های حمل‌ونقل شهری نقش‌آفرین باشد.

تزریق منابع مالی برای توسعه فعالیت‌ها در مترو

سومین جلسه بررسی پروژه‌های اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل پایتخت» در سال جاری‌ متمرکز بر «توسعه زیرساخت مترو» باحضور معاونان شهردار تهران، مدیران عامل شرکت‌های «متروی تهران»، «سرمایه‌گذاری شهر»، «شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو»، «واگن‌سازی تهران» و سازمان‌ «املاک و مستغلات شهرداری تهران» و نیز مدیران کل حوزه معاونت‌های «مالی و اقتصاد شهری» و «حمل‌ونقل و ترافیک» برگزار شد.

در این جلسه، آخرین اقدامات مدیریت شهری برای توسعه شبکه متروی تهران به همراه ملاحظات اجرایی و پیش‌نیازها برای تحقق برنامه‌های آتی بررسی شد.

ایستگاه‌های جدید برای تکمیل خطوط فعلی، بررسی خطوط جدید مترو و پیشرفت احداث پایانه ها نیز از محورهای دیگر جلسه بود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را راهبرد مدیریت شهری برشمرد و به امکان افزایش ظرفیت تولید رام‌های قطار شرکت واگن‌سازی تهران در سال جاری اشاره کرد.

محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران نیز، تقویت حمل‌ونقل عمومی تهران از جمله توسعه زیرساخت مترو را از مهم‌ترین اولویت های‌ مدیریت شهری برشمرد و تأکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان تهرانی است و یکی از اصلی‌ترین اقدامات در کاهش ترافیک و آلودگی هوا است.

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری، تمرکز ویژه‌ای در تامین منابع برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و برقی سازی وجود دارد و انتظار می‌رود، عملیات اجرایی نیز با اهتمام و شتاب مضاعف دنبال شود.

وی با اشاره به تکلیف مدیران شهرداری تهران برای تحقق برنامه مدون مدیریت شهری و ایفای تعهدات به شهروندان، هماهنگی‌های لازم برای تأمین منابع مالی، تملک املاک معارض احداث برخی ایستگاه‌ها و پایانه‌های مترو را انجام داد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان گفت: تأمین منابع مالی پروژه‌های احداثی مترو، متناسب با روند اقدامات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، با قید اولویت و به طور مستمر انجام می‌شود.