نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: ورزش راه رشد و شکوفایی استعدادهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار خانواده شهدای ورزشکار گفت: ورزش تمرین روح و فعالیت جسمی است و ورزش راه رشد و شکوفایی استعدادهای انسان میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: ورزش باید زمینهای برای نابودی ظالم و کمک به مظلوم باشد.
به گفته وی شما ورزشکاران جامعه، قوی باشید و فرقی نمیکند که قوت برای قوت بدن، فکر و یا اراده باشد.
آیت الله عبادی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: ایستادن در مقابل دشمنان یک راه دارد و آن هم قویتر شدن در سطح جهانی است.
به گفته وی شهدای ورزش با شهید شدن ارزش واقعی را به دست آوردند، بنابراین ورزش در بدن خلاصه نمیشود، چرا که وقتی بدن از بین میرود شخص به مقام قرب الهی میرسد.
آیت الله عبادی با اشاره به اینکه ورزش و تمرینات شما باید هدفمند باشد، گفت: ورزش و رزشکاران در جامعه امروز بسیار ارزشمند است.