برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهدای مقاومت در یاسوج
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سید جواد خاضع گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و برگزاری آئین "میهمانی لالهها"، مراسم بزرگداشت یکمین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، و همچنین شهید القدس سردار نیلفروشان و شهید سید هاشم صفیالدین و گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.
وی زمان و مکان برگزاری این مراسم را روز پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در گلزار مطهر شهدای یاسوج اعلام کرد و افزود: این مراسم با هدف تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره رادمردان عرصه مقاومت و اقتدار برگزار میگردد.
خاضع خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از عموم مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور استان به ویژه خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، دعوت میکند تا با حضور وحدتآفرین خود در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کرده و در پاسداشت مقام شامخ آنان سهیم باشند.
این مراسم فرصتی است تا یاد و خاطره شهدای مقاومت و اقتدار که جان خود را در راه دفاع از ارزشها و آرمانهای اسلامی فدا کردند، گرامی داشته شود و حضور آحاد مردم در این رویداد مهم فرهنگی و مذهبی، نشاندهنده ارادت و پایبندی جامعه به ارزشهای ایثار، شهادت و مقاومت خواهد بود.