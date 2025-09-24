به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و برگزاری آئین "میهمانی لاله‌ها"، مراسم بزرگداشت یکمین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، و همچنین شهید القدس سردار نیلفروشان و شهید سید هاشم صفی‌الدین و گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

وی زمان و مکان برگزاری این مراسم را روز پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در گلزار مطهر شهدای یاسوج اعلام کرد و افزود: این مراسم با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره رادمردان عرصه مقاومت و اقتدار برگزار می‌گردد.

خاضع خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از عموم مردم انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور استان به ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، دعوت می‌کند تا با حضور وحدت‌آفرین خود در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کرده و در پاسداشت مقام شامخ آنان سهیم باشند.