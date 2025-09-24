به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: تیم‌های عملیاتی به ۱۶ حادثه شهری شامل: ۸ حادثه جاده‌ای ۷ مورد تصادف، یک مورد انحراف و برخورد با مانع، ۲ حادثه کوهستان، ۲ مورد حادثه کارگاهی و صنعتی، فوریت ها، مراجعه حضوری و مشکل قلبی، مفقودی هر کدام یک مورد و یک مورد حوادث دیگر، امدادرسانی کرده‌اند.

محمدباقرخلفی با اشاره به اینکه در این حوادث ۲۸ نفر مصدوم شدند، افزود: از این تعداد ۱۸ نفر از مصدومین توسط عوامل این جمعیت به مراکز درمانی منتقل شدند،۲ نفر بصورت سرپایی در محل حادثه خدمات دریافت کردند.

وی افزود: ۴۶ نفر از نیروی‌های عملیاتی در قالب ۱۸ تیم با بکارگیری ۱۷ دستگاه خودروی امدادی شامل: ۱۲ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه خودروی ست نجات و ۲ دستگاه خودروی کمکدار و همچنین بکارگیری۴ دستگاه تجهیزات امدادو نجات نسبت به امدادرسانی به ۳۳ نفر حادثه دیده در این حوادث بکارگیری شد.

وی گفت: ۷۱ درصد مصدومان این حوادث شامل ۲۰ نفر از موارد را مصدومان حوادث جاده‌ای شامل می‌شوند که توجه رانندگان به قوانین راهنمایی رانندگی و توجه به سرعت و فاصله مطمئنه می‌تواند از شمار این حوادث و مصدومان ناشی از آن بکاهد.