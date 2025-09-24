در یکی از کم‌سابقه‌ترین جراحی‌های زنان در کشور، تیم پزشکی بیمارستان تأمین اجتماعی حضرت امیرالمؤمنین (ع) خوی موفق شد توده‌ای تخمدانی به وزن ۴.۵۶ کیلوگرم را از شکم زن ۴۲ ساله خارج کند؛ عملیاتی پیچیده که جان بیمار را نجات داد و توجه جامعه پزشکی را به خود جلب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این بیمار با علائمی، چون درد شکمی، نفخ شدید و کاهش اشتها به این مرکز درمانی مراجعه کرده بود و پس از بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری دقیق، تحت عمل جراحی لاپاراتومی کامل قرار گرفت.

دکتر فرخنده اشرفی، جراح ارشد پرونده، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت:به دلیل اندازه بزرگ و موقعیت توده، تنها راهکار ایمن، انجام لاپاراتومی کامل بود تا بتوانیم بدون آسیب به اندام‌های اطراف، توده را به‌طور کامل خارج کنیم. خوشبختانه عمل بدون عارضه به پایان رسید و حال عمومی بیمار مطلوب است.

این توده که از تخمدان چپ بیمار منشأ گرفته، پس از برداشت برای بررسی‌های پاتولوژیک ارسال شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد که خوش‌خیم بوده و نیازی به درمان‌های تکمیلی از جمله شیمی‌درمانی ندارد.

پزشک معالج با اشاره به نادر بودن چنین مواردی تأکید کرد:بسیاری از بیماران علائم اولیه مانند درد مبهم شکمی و تغییر در اشتها را نادیده می‌گیرند، در حالی که مراجعه زودهنگام می‌تواند از بروز عوارض جدی و پیچیدگی‌های جراحی جلوگیری کند.

این موفقیت، علاوه بر نجات جان بیمار، جایگاه علمی و تخصصی بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین (ع) خوی را در انجام جراحی‌های سنگین و نادر بیش از پیش برجسته ساخت.