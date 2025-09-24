به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در روز چهارشنبه ۲ مهرماه ، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۲۰ هزار و ۵۴ واحد به سطح ۲,۵۲۴,۲۱۷ رسید .

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۶ هزار و ۳۳۹ واحد روی عدد ۷۶۹ هزار و ۲۴۳ قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس در پایان روز به ۹ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار بیش از 20 درصد بود و در معاملات خرد روز جاری، ۲۵۵ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق های سهامی خارج شد با این حال به تدریج تقاضا در نمادهای بزرگ بازار افزایش یافت و به محدوده مثبت رسیدند که این افزایش تقاضا می تواند در ابتدای هفته آینده نیز دامه داشته باشد.