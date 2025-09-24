پایان خونین اختلافات دو طایفه در گالیکش با حضور پلیس
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از دستگیری ۵ نفر از عوامل یک نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای شهرستان گالیکش خبر داد. سرهنگ فریدون جهانتیغ با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی با سلاح سرد و گرم به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: با حضور ماموران در محل، مشخص شد دو گروه در روستا با سلاح سرد و گرم با یکدیگر درگیر شدهاند که متأسفانه در این حادثه، یکی از افراد حاضر به علت شدت جراحات ناشی از تیراندازی با سلاح گرم جان باخته و چند نفر نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند. سرهنگ جهانتیغ با اشاره به دستگیری ۵ نفر از عوامل اصلی این نزاع، خاطرنشان کرد: بلافاصله پروندهای در رابطه با این موضوع تشکیل و عوامل دستگیرشده به مقام قضایی معرفی شدند. این مقام انتظامی علت اصلی این درگیری را اختلافات قبلی اعلام کرد و تأکید کرد: بررسیهای لازم در این زمینه از سوی مراجع قضایی و انتظامی ادامه دارد.