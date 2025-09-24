پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس ۲ طرح عمرانی روستایی در منطقه یامچی شهرستان مرند در قالب طرح بسیج سازندگی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرحها شامل جاده بین روستایی مرکید و روستای گله به طول چهار کیلومتر و جاده بین روستایی باروج و روستای لیوار پائین یامچی به طول ۱.۵ کیلومتر بودند که با اختصاص قیر رایگان و با هزینه ۲۰ میلیارد تومان با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه مرند و همکاری بخشداری یامچی، دهیاری و شوراهای روستاهای مرکید و باروج مورد بهره برداری قرار گرفتند.
با تکمیل این ۲ جاده بین روستایی مشکل چندین ساله چهار روستا و کشاورزان برای تردد وسایل نقلیه حل شد.