به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرحها شامل جاده بین روستایی مرکید و روستای گله به طول چهار کیلومتر و جاده بین روستایی باروج و روستای لیوار پائین یامچی به طول ۱.۵ کیلومتر بودند که با اختصاص قیر رایگان و با هزینه ۲۰ میلیارد تومان با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه مرند و همکاری بخشداری یامچی، دهیاری و شورا‌های روستا‌های مرکید و باروج مورد بهره برداری قرار گرفتند.

با تکمیل این ۲ جاده بین روستایی مشکل چندین ساله چهار روستا و کشاورزان برای تردد وسایل نقلیه حل شد.