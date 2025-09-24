به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات گیلان در نشست با اعضای سازمان نصر استان، با اشاره به تأکید استاندار بر تمرکز بر حوزه‌ی فناوری اطلاعات، گفت: استاندار گیلان محور‌های اصلی اقتصاد دیجیتال استان را در ۴ بخش گردشگری هوشمند، محیط زیست هوشمند، کشاورزی هوشمند و شهر هوشمند تعیین کرده است که برای ۲ برابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال در استان، به تزریق بودجه‌ی قابل‌توجهی، متناسب با سهم اقتصاد کل استان نیاز داریم.

فرزاد توکلی افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال گیلان، قرار است شهرک فناوری اطلاعات، با برنامه ریزی برای استقرار حدود ۲۰۰ شرکت و محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ایجاد شود.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات گیلان با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های ملی در حوزه‌ی امنیت اطلاعات، گفت: دریافت ۲۰ مجوز آزمایشگاه امنیتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده از حمایت‌های ملی در زمینه‌ی مطالعات هوش مصنوعی و تمرکز بر بومی‌سازی و توسعه مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)، از برنامه‌های پیش رو در استان است.

فرزاد توکلی با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های آموزشی و رویدادی در این حوزه، افزود: برگزاری رویداد‌های AI، آموزش برنامه نویسی برای هوش مصنوعی در سطح دانش‌آموزی و دانشجویی و همچنین تور‌های بازدید از آزمایشگاه‌های اینترنت اشیاء (IoT) می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص داشته باشد.

فرشید بخشی‌نژاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گیلان هم در این نشست، این سازمان را بزرگ‌ترین نهاد در سطح کشور معرفی کرد و گفت: با وجود چالش‌هایی مانند کمبود بودجه و برخی قوانین دست و پاگیر ، جایگاه این سازمان به دلیل حضور اعضای آن در ارکان اصلی کشور بسیار برجسته است و کمیسیون‌های تخصصی از جمله تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، نرم‌افزار ، افتا و مراکز داده ، بستر‌های متنوعی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان فراهم کرده‌اند.

وی همچنین از ظرفیت‌های استانی برای ورود به عرصه هوش مصنوعی خبر داد و افزود: گیلان می‌تواند در حوزه‌های کشاورزی و دامداری، تولید طیور، آبزیان و صنایع برنج کوبی، از فناوری‌های نوین به ویژه AI بهره‌مند شود.