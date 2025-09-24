به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛چهارشنبه ۲ مهر ماه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و مدیران و کارکنان دادگستری و ادارات تابعه و سخنرانی سردار سرتیپ گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء در بیت الزهرای دادگستری برگزار شد.

در این آیین پس از قرائت زیارت عاشورا مداح اهل بیت در سوگ شهدای کربلا و شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه به روضه خوانی پرداخت و حاضرین با ریختن اشک دل‌های خود را صفا داده و ضمن تجدید میثاق با شهداء و امام شهداء با رهبر فرزانه خود تجدید بیعت نمودند.

سردار سرتیپ پاسدار گشتاسبی فرمانده قرارگاه پر افتخار حمزه سیدالشهداء شمال‌غرب کشور که به عنوان سخنران در این مراسم حضور داشت با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: که انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی بر اساس باور‌ها و ارزش‌های اسلامی و قرآنی شکل گرفت و به همه ملت‌های عالم یادآوری کرد که اگر می‌خواهند سربلند و آزاد باشند باید از استقلال و ارزش‌های دینی و مذهبی خود دفاع کنند.

سردار گشتاسبی ادامه داد: جبهه استکبار با سردمدارای آمریکا به هیچ کشوری اجازه استقلال را نمی‌دهند به همین دلیل از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی در مقابل آن ایستاده و حتی جنگ را تحمیل نمودند ولی دفاع مقدس و خون پاک شهیدان جریان انقلاب را به حرکت در می‌آورد و امروز در همه ابعاد کمک می‌کند تا در مسیر پیشرفت استوار و محکم حرکت کند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء شمال‌غرب کشور افزود: جنگ ۱۲ روزه نیز به خاطر دشمنی دیرینه استکبار با انقلاب تحمیل شد ولی به لطف خدای متعال و رهبری امامین انقلاب و استواری ملت، شاهد پیروزی ایران اسلامی در همه عرصه‌ها بودیم و دشمنان به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه رمز نجات و حفظ خون شهداء تبعیت محض از ولایت مطلقه فقیه و انسجام و وحدت همه اقوام و ادیان کشور در دفاع از انقلاب اسلامی و حضور عاشقانه مردم در دفاع از کشور است بر حفظ این امور تاکید نمود.

شایان ذکر است در پایان این آیین از خانواده شهیدان میثم خلیلی، سعید رضایی، ولی تاک، سیروس مرزی و شهید رضا علیزاده حصار از شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تقدیم لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.