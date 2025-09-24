به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس پلیس فتای استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در شش ماهه ابتدایی امسال با کاهش ۶ درصدی جرایم سایبری در فضای مجازی مواجه بودیم و ارزش ریالی پرونده‌های تخلف کشف شده در این مدت ۱۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به پارسال ۱۶ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ الوانی افزود: ۵۰ درصد جرائم سایبری استان از نوع کلاهبرداری اینترنتی است، این نوع کلاهبرداری عمدتاً از طریق سایت‌های فروش جعلی با قیمت‌های پایین انجام می‌شود که پس از دریافت بیعانه، کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود.

وی گفت: همچنین، فروشگاه‌های فیک بدون وجود خارجی، با قیمت‌های وسوسه‌انگیز اقدام به فروش می‌کنند.

رئیس پلیس فتای استان افزود: همواره از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی e-نماد خرید انجام و تا زمان دریافت کالا از پرداخت کامل وجه خودداری شود.

سرهنگ الوانی گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامک‌های آلوده تحت عناوینی، چون ابلاغیه اینترنتی، معیشتی، یارانه یا سهام عدالت، قربانیان را به لینک‌های مخرب هدایت می‌کنند که با کلیک بر این لینک‌ها، نرم‌افزار‌های جاسوسی روی گوشی نصب شده و دسترسی کامل به حساب‌های بانکی، پیامک‌ها و اطلاعات شخصی کاربر پیدا می‌کنند.

وی افزود: پیامک‌های خدماتی قضایی و بانکی هرگز از سرشماره‌های تلفن همراه ارسال نمی‌شوند و توصیه می‌شود به سرشماره پیامک‌های دریافتی دقت شود.

سرهنگ الوانی گفت: نمونه موردی کلاهبرداری در بیرجند داشتیم اخیراً که در سایت دیوار، آگهی استخدام جعلی به نام شرکت گاز منتشر شده بود که بسیاری از افراد را به دام انداخته و منجر به برداشت از حساب‌هایشان شده بود.

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی افزود: هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۱۱ درصد، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها ۵ درصد، مزاحمت اینترنتی ۲ درصد و سایر جرائم ۳ درصد از مجموع جرائم سایبری استان را به خود اختصاص داده است و به طور کلی، ۷۹ درصد پرونده‌های سایبری در استان جنبه اقتصادی دارند.

سرهنگ الوانی گفت: ۹۸ درصد متهمین این پرونده‌ها خارج از استان هستند.

وی افزود: هکر‌ها با دسترسی به پیام‌رسان افراد، برای مخاطبان آنها لینک‌های آلوده ارسال می‌کنند و یا کلاهبرداران با ادعای مامور پست بودن و وجود ابلاغیه، کاربران را به کلیک روی لینک‌های مخرب ترغیب می‌کنند.

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی گفت: از ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه، پویش "کلیک امن" در فضای مجازی برگزار می‌شود؛ هم‌استانی‌ها می‌توانند با جستجوی هشتگ #خرید_امن، موارد هشداری را پیگیری کنند.

سرهنگ الوانی افزود: از هم استانی‌ها درخواست می‌کنیم موارد تخلف را به شماره ۰۹۲۶۳۸۰ اطلاع دهند.