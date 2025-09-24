پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به تغییرات جدید در قانون انتخابات شوراهای اسلامی، زمانبندی ثبتنام، الزامات استعفای مدیران داوطلب و فرآیند الکترونیکی انتخابات را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی صادقی در جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات شوراها با تشریح فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به اصلاحات جدید در قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: فرآیند ثبتنام کاندیداهای شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دیماه و برای شوراهای روستا از ۲۴ بهمنماه آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه فرآیند انتخابات نیز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، افزود: برای اولین بار، تمامی مراحل انتخابات، از ثبتنام تا شمارش آرا، به صورت تمامالکترونیکی انجام میشود و رأیدهندگان با ارائه شماره ملی و یکی از کارتهای معتبر شناسایی میشوند.
معاون سیاسی استاندار زنجان با بیان اینکه طبق قانون جدید، افرادی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هستند، باید از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه، یعنی سه ماه پیش از ثبتنام، از سمتهای دولتی خود استعفا دهند، افزود: این ماده شامل بیش از ۵۰ منصب دولتی است.
صادقی گفت: شمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شامل استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها و همچنین رؤسای بانکها هستند.
وی ادامه داد: روسا و اعضای هیأتمدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیههای صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده میکنند نیز شامل این ماده خواهند بود.
به گفته صادقی سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محروم هستند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا داده و به هیچوجه در آن پست شاغل نباشند.
معاون سیاسی استاندار زنجان گفت: مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتها وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروم هستند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
معاون سیاسی استاندار زنجان در تشریح جزئیات فرآیند برگزاری انتخابات گفت: یکی دیگر از تغییرات مهم، حذف نمایندگان آموزش و پرورش از هیئتهای اجرایی انتخابات است.
وی تصریح کرد: در راستای همین تغییرات یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان در سطح استان و رئیس دادگستری شهرستان در شهرستانها به عضویت هیئتهای اجرایی درمیآید و نظارت بر انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام میشود.
صادقی با تاکید بر نقش رسانهها در مشارکت پرشور مردم گفت: تقویت همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی یکی از مهمترین وظایف رسانههاست که امیدواریم با برنامهریزی دقیق و ایجاد فضای رقابتی سالم شاهد انتخاباتی پرشور در استان باشیم