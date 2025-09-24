قرارگاه پدافند زیستی استان کرمان با موضوع بررسی و اجرای دستورالعمل مقابله با مهاجم زیستی پشه آئدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان، ابراهیم کریمی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان در این جلسه با اشاره به درگیری استان‌های جنوبی همجوار با این بیماری عنوان کرد: لازم است که اقدامات پیشگیرانه در تمام ابعاد به ‌صورت جدی و منسجم و مطابق دستورالعمل ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیرعامل انجام شود تا از نهادینه شدن این بیماری در استان جلوگیری شود.

نمایندگان شهرداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشت و درمان استان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام ‌شده در راستای دستورالعمل مقابله با مهاجم زیستی پشه آئدس ارائه کردند.

بهره‌گیری از تجربیات استان‌های درگیر، اجرای اقدامات پیشگیرانه به‌ صورت هدفمند و هماهنگ در سطح استان و پیگیری دستورالعمل‌های ملی پدافند زیستی از جمله مصوبات این نشست بود.