به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاظم اسماعیلی شعار گفت: این طرح در مدارس متوسطه اول و دوم با حضور رزمندگان و راویان سرافراز دفاع مقدس در حال برگزاری است

وی افزود: در این طرح ، با روایت شجاعت و ایمان رزمندگان روحیه عزت نفس، امید و از خود گذشتگی در بین دانش آموزان ارتقا می یابد.

کاظم اسماعیلی خاطر نشان کرد: طرح هزار مدرسه هزار با موضوع محوری "روایت اقتدار" ، مقدمه ای برای ایجاد حس و حال معنوی دانش آموزان قبل از دو رویداد مهم اعزام ۱۵ هزار دانش آموز به اردوی راهیان نور و برگزاری بیش از ۲ هزار یادواره مدرسه ای در استان فارس خواهد بود.