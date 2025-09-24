به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، انواع تسلیحات و مهمات هوشمند، انواع راکت‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی و کروز دریایی و نیز موشک‌های بالستیک زمین‌به‌زمین و همچنین رادارها و سیستم‌های جنگ الکترونیک و محصولات الکتروپتیک در این نمایشگاه چهار روزه به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از تاریخ یکم مهرماه آغاز و تا روز چهارم مهرماه در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بلگراد ادامه خواهد داشت.