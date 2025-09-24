سفیر قزاقستان در ایران در دیدار با استاندار گیلان، بر توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و حمل و نقل دریایی و ریلی بین استان‌های غرب قزاقستان و گیلان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، سفیر قزاقستان در ایران امروز در دیدار با استاندار گیلان، ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌های دوجانبه بین قزاقستان و گیلان گفت: همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنعت، فرهنگی و گردشگری، همچنین حمل و نقل دریایی و ریلی از جمله طرح‌هایی است که می‌توانیم به صورت مشترک انجام دهیم.

اونتالاپ اونالبایف با بیان اینکه امیدوارم در سفرم به استان گیلان بتوانیم طرح‌های مشترک خوبی را با کشور دوست و برادر ایران به ثمر برسانیم، افزود: با توجه به همسایگی از طریق دریای خزر، ایران یکی از اولویت‌های سیاست خارجی قزاقستان به شمار می‌رود و رئیس جمهور، وزیر خارجه و شخصاً توجه ویژه‌ای به توسعه روابط با ایران داریم و این سفر می‌تواند نتایج مثبتی در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.

بنادر گیلان ظرفیت مناسبی برای حمل کالا‌های قزاقستان است

وی درباره استفاده از بنادر گیلان نیز گفت: می‌توانیم از بنادر استان گیلان برای حمل کالا‌های قزاقستان به خلیج فارس و کشور‌های دیگر استفاده کنیم، زیرا استان گیلان امکانات و فرصت‌های بسیار خوبی برای کشور ما دارد.

معافیت مالیاتی برای بازرگانان ایران و قزاقستان

سفیر قزاقستان در ایران همچنین به توافق‌های تجارت آزاد بین ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، از جمله قزاقستان اشاره کرد و گفت: تاجران دو کشور می‌توانند از معافیت مالیاتی ۸۰ تا ۹۰ درصدی بهره‌مند شوند که این فرصت خوبی است، این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی ایران نیز تصویب شده و می‌تواند در سال جاری فرصت‌های تازه‌ای برای بازرگانان دو کشور فراهم کند.

اونتالاپ اونالبایف در خصوص بخش گردشگری نیز افزود: امیدواریم از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان گیلان برای جذب توریست‌های قزاقستان بهره‌مند شویم.

استفاده از ظرفیت‌های بندری برای رونق تجارت

استاندار گیلان نیز در این دیدار گفت: ما یک مرز آبی مشترک با قزاقستان و چهار کشور دیگر ساحل دریای خزر داریم، ظرفیت حمل و نقل بندری در بندرانزلی و بندر کاسپین، مرز زمینی و فرودگاه رشت از جمله زیرساخت‌های مهم استان هستند.

هادی حق شناس با اشاره به تولید غلات در قزاقستان گفت: قزاقستان یکی از کشور‌های عمده تولیدکننده غلات است که بیش از ۲۷ میلیون تُن انواع غلات شامل گندم، جو، ذرت و اقلام مشابه تولید می‌کند، طبیعی است که ایران به این اقلام نیاز دارد و این همکاری به نفع هر دو کشور خواهد بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته تامین غلات از قزاقستان به میزان محدود انجام می‌شد، اما با توجه به نزدیکی دو کشور و روابط دوستی دیرینه، به خصوص در استان گلستان که جمعیت قابل توجهی از قزاق‌ها زندگی می‌کنند، ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد.

استاندار با اشاره به پرواز مستقیم از آکتائوی قزاقستان به گرگان که طی چند سال گذشته برقرار شده، افزود: ما در حال رایزنی هستیم تا برای تقویت بخش گردشگری و تجارت، پرواز‌های مشابهی بین رشت و شهر‌های قزاقستان برقرار شود.

هادی حق شناس در ادامه گفت: یکی از نکات مهم مطرح‌شده، استفاده از بندر شهید رجایی در جنوب ایران است که قزاقستان، زمینی برای واردات کالا‌های خود در این بندر اختصاص داده است و ما امیدواریم بتوانیم از طریق شبکه ریلی استان گیلان کالا‌ها را از بندر شهید رجایی به قزاقستان ارسال کنیم.

وی افزود: زمینه‌های فعالیت در بخش‌های تجاری، گردشگری و فرهنگی بین گیلان و قزاقستان بسیار گسترده است و با سفر سفیر قزاقستان به استان، امیدواریم از این ظرفیت‌های بالقوه به خوبی بهره‌برداری کنیم و روابط تجاری به طور عملی گسترش یابد.