چاههای غیرمجاز در دشتستان مسدود شد
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: با تلاش کارشناسان اداره منابع آب شهرستان دشتستان و نیروهای گشت و بازرسی معاونت حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر، ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالطیف عباسینژاد با اشاره به اهمیت مسدود کردن چاههای غیرمجاز، گفت: حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی، اولویت نخست ما در مواجهه با خشکسالی و فشار وارد شده بر این منبع ارزشمند در استان است.
وی افزود: برداشتهای غیرمجاز علاوه بر تهدید امنیت آبی، موجب افت سطح سفرههای آب زیرزمینی و تخریب زیستبومهای کشاورزی میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر یادآور شد: عملیات شناسایی و مسدود کردن چاههای غیرمجاز بخشی از برنامه مستمر مقابله با تخلفات آبی در نقاط مختلف استان است.
وی عنوان کرد: از ابتدای سال تا کنون، با همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی، تعداد زیادی از چاههای غیرمجاز در استان بوشهر مسدود شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
عباسی نژاد تاکید کرد: انتظار میرود کشاورزان و بهرهبرداران نیز با رعایت قوانین و اجرای دقیق الگوی کشت، ما را در حفاظت از سرمایه آبی استان یاری کنند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: این اقدام در راستای اجرای طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و پایدارسازی منابع حیاتی آب استان انجام شده است و در ماههای آتی سال و در سراسر نقاط استان بوشهر استمرار خواهد داشت.
وی با تقدیر از همه ارکان اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح مستلزم مشارکت مردم، نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی است و از همه مجریان و ناظران این طرح تقدیر و تشکر میشود.