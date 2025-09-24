چاه‌های غیرمجاز در دشتستان مسدود شد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: با تلاش کارشناسان اداره منابع آب شهرستان دشتستان و نیرو‌های گشت و بازرسی معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.