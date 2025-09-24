تیم ملی والیبال ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز‌های دوم و سوم مهر با چهار دیدار در مانیل پیگیری می‌شود.

در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های بلژیک و ایتالیا از ساعت ۱۱ امروز (چهارشنبه دوم مهر) به مصاف یکدیگر رفتند و لاجوردی پوشان با شکست سه بر صفر حریف به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

بلژیکی‌ها در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را به حریف واگذار کردند تا به کار خود در این رقابت‌ها پایان دهند.

تیم ملی والیبال ایتالیا مرحله مقدماتی قهرمانی جهان را در گروه ششم آغاز کرد و با دو برد مقابل اوکراین و الجزایر و یک شکست مقابل بلژیک با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

لاجوردی پوشان در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست و حذف آرژانتین شدند تا حریف بلژیک در مرحله یک چهارم نهایی شوند.

ایتالیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی سهمیه مستقیم این مسابقات را گرفت. آتزوری از نخستین دوره در ۱۹۴۹ تاکنون ۱۸ حضور داشته و تنها در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۶۰ غایب بوده است. از نظر افتخارات، ایتالیا با ۴ طلا (۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۲۲) و یک نقره (۱۹۷۸) دومین تیم پرافتخار تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌آید.

در دیگر دیدار امروز، تیم‌های لهستان و ترکیه از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه به مصاف یکدیگر می‌روند تا تیم برنده این مسابقه حریف ایتالیا در نیمه‌نهایی شود.

تیم ملی والیبال ایران که برای دومین بار در تاریخ این رقابت‌ها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است، از ساعت ۱۱ فردا به مصاف جمهوری چک می‌رود.