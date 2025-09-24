پخش زنده
مراسم تکریم و تقدیر از پاکبانان شهر یزد در سالن دانشگاه حضرت رقیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در مراسمی با حضور محمدرضا بابایی استاندار، ابوالقاسم محیالدینی شهردار، عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر، محمد جواد آقایی فرماندار، تعدادی از مسئولان و جمع کثیری از پاکبانان شهرداری یزد برگزار شد، از زحمات و خدمات صادقانه و تلاشهای خستگیناپذیر و شبانه روزی این افراد تجلیل به عمل آمد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد با بیان اینکه بر آن شدیم تا همزمان با آغاز سال تحصیلی از پاکبانان نمونه سطح شهر یزد قدردانی کنیم، افزود: کار این زحمتکشان از اذان صبح آغاز شد و تا اذان مغرب و عشا ادامه مییابد.
رحیمدل افزود: ناظران خدمات شهری به نظارت و ارزیابی از فعالیت پاکبانان پرداخته و بر این اساس افراد نمونه را شناسایی کردند.
وی اظهار داشت: ۹۰۰ پاکبان در سطح شهر یزد مشغول به فعالیت بوده که ۱۵ تن از آنان به عنوان نمونه معرفی و تقدیر شدند.