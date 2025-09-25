تجلیل از ایثارگران و آزادگان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
به مناسبت هفته دفاع مقدس از ۲۸ آزاده و ایثارگر دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، استادان، کارکنان و خانوادههای معظم شهدا در دانشگاه علوم پزشکی برگزار کردیم و طی آن از حدود ۲۸ نفر از آزادگان و ایثارگران این مجموعه تجلیل به عمل آمد. در این آیین، سردار حکمتیان فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر اهمیت و جایگاه دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس نمونهای بیبدیل از ایثار، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان بود که توانست عزت و اقتدار امروز کشور را پایهگذاری کند. فسی مفرد با مقایسه هشت سال دفاع مقدس ملت ایران با جنگ ۱۲ روزه، افزود: همانگونه که مقاومت در برابر دشمن در دوران دفاع مقدس موجب شکست توطئهها شد، امروز نیز این فرهنگ مقاومت الهامبخش ملتهای آزاده منطقه است. در ادامه مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایا از مقام والای آزادگان و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی قدردانی شد.