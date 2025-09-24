نایب رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، می‌گوید؛ تغییر پلاک خودرو‌ها از فارسی به لاتین، غیرقانونی است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: پلیس، خود، از متولیان اجرای قانون منوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه است؛ به همین علت به خوبی می داند اگر بناست شماره خودروها به لاتین تغییر کند، لازم است مثلا لایحه ای به مجلس بیاید و قانون عوض شود.

آقای حاجی لیگانی تاکید کرد: فارغ از بحث قانونی، به لحاظ فرهنگی هم ما نباید کاری کنیم که باعث تضعیف زبان فارسی و هویت ملی مان شود.

نایب رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین بااشاره به اصل پانزدهم قانون اساسی، تاکید کرد: براساس این اصل، نوشته‌های رسمی باید به خط فارسی باشد.

حاجی دلیگانی گفت: اگر برای جلوگیری از دستکاری پلاک خودروها بناست این کار انجام شود، توجیه درستی نیست؛ زیرا پلاک های لاتین را هم می توان دستکاری داد.

هفته پیش سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، از تدوین طرحی جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری خودرو در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد تغییر اعداد پلاک‌ها از فارسی به لاتین یکی از بندهای آن است و این اقدام با

هدف مقابله با جعل و کاهش خطاهای ثبت جرایم رانندگی مطرح شده است.

پلیس راهور می گوید: این طرح فعلاً در مرحله مطالعه است و اجرای آن منوط به تصویب دستگاه‌های مربوط است .