با حضور نماینده ولی فقیه در استان تکریم و تودیع امامان جمعه سابق و جدید رفسنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، با حضور نماینده ولی فقیه در استان تکریم و تودیع حجت الاسلام والمسلمین عسکری امام جمعه سابق رفسنجان و معارفه حجت الاسلام والمسلمین رضایی امام جمعه جدید رفسنجان در محل دفتر امام جمعه رفسنجان برگزار شد.
امامجمعه کرمان عنوان کرد: هم مردم و هم ما شهادت میدهیم که حجتالاسلام عسکری چهرهای خوشفکر، خوشبیان، خوشرفتار و خوشسلوک است و هم در بیان بسیار قوی و قدرتمند و هم در رفتار و اخلاق و هم در نگاه و فکر چهره اهل برنامه و هم در همه مسائلی که مرتبط با حوزه مأموریت است حجتالاسلام عسکری با تجربه بالایی که دارند موفق بوده است.
وی در ادامه با اشاره به شخصیت حجتالاسلام رضایی امامجمعه جدید رفسنجان بیان داشت: وی از طلبههای ممتاز حوزه است و بسیار دقیق، منظم و بابرنامه است و در بین طلاب و روحانیون افرادی که شاخص هستند زود برجسته میشوند، همچنین وی دارای تجربه بالای خدمت در شهرهای مهم کشور است.