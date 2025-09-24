پخش زنده
پوستر فراخوان سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال 1404 با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود.
از همه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بینالملل دعوت میشود ضمن مطالعه دقیق آییننامه و شیوهنامه سال 1404، نسبت به ثبتنام و شرکت در جشنواره از 5 تا 30 مهر اقدام کنند.
با توجه به وقوع جنگ 12 روزه و تاخیر در اتمام نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1403، دانشجویانی که تا 30 مهر در سنوات مجاز، مشغول به تحصیل یا دانشآموخته هستند، مجاز به ثبت نام هستند.
متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبتنام در جشنواره شرکت کنند.