لیگ برتر والیبال نوجوانان پسر ایران سال ۱۴۰۴ از روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ روز پیگیری خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ در نظر دارد مسابقات والیبال رده سنی زیر ۱۸ سال پسر باشگاه‌های برتر ایران را از روز پنجشنبه ۱۵ آبان آغاز و به مدت ۱۰ روز پیگیری کند.

باشگاه‌هایی که تمایل به میزبانی این مسابقات دارند باید درخواست خود را تا روز دوشنبه ۲۸ مهر به صورت کتبی به فدراسیون والیبال رایانامه کنند.

ورود تیم‌ها عصر روز چهارشنبه ۱۴ آبان است و هر تیم شامل ۲۰ بازیکن متولد ۱۱ دیماه ۱۳۸۷ به بالا و ۵ نفر کادر فنی شامل (مربی، کمک مربی، سرپرست و …) است.

مربیان تیم باید حداقل دارای کارت مربیگری درجه یک و کمک مربی حداقل درجه دو باشند و ورودیه لیگ برتر نوجوانان ۵۰۰ میلیون ریال است که باید تا قبل از ورود به شماره حساب میزبان واریز گردد. هزینه تغذیه، خوابگاه، ایاب و ذهاب بر عهده تیم‌ها است و لباس مربیان می‌بایست متحدالشکل باشد.

اصل کارت مربیگری مربی و کمک مربی تیم، کارت بیمه ورزشی، گواهی اشتغال به تحصیل از سامانه سیدا (که به مهر و امضاء تأیید آموزش و پرورش شهرستان رسیده باشد) و رضایت نامه محضری پدر از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت در سامانه ملی فدراسیون والیبال است.

مهلت ثبت قرارداد و بارگذاری مدارک از روز ۲۰ مهر تا ۱۰ آبان است و مسابقات در دو گروه مقدماتی برگزار خواهد شد و از هر گروه ۴ تیم برتر به مرحله بعد صعود خواهند کرد.