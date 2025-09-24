به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص پزشکی هسته‌ای به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: علم پزشکی هسته‌ای از علوم جدید دنیاست که با تأمین رادیو دارو‌ها به همت متخصصان صنعت هسته‌ای کشور بیماری‌های زیادی با تشخیص زود هنگام معالجه می‌شوند.

وحید خلیلی افزود: رادیو دارو‌ها بعد از تزریق به اندام‌های بیمار وارد می‌شوند و بعد از تصویربرداری جزئیات تشخیصی وسیعی در اختیار پزشک معالج قرار می‌گیرد.

صدوق، رئیس مجتمع بیمارستانی امیرالمؤمنین(ع) اراک هم گفت: پزشکی هسته‌ای در تشخیص بیماری‌ها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد دارد و همچنین از رادیو دارو‌ها و روش‌های هسته‌ای برای درمان انواع سرطان‌ها استفاده می‌شود.

یکی از متخصصان مرکز هسته‌ای شهدای خنداب هم به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: علاوه بر آب سنگین و اکسیژن ۱۸ بیش از ۲۰۰ ترکیب نشان دار در مجتمع هسته‌ای اراک تولید می‌شود که در علم پزشکی کاربرد‌های وسیعی دارند.