علم پزشکی هستهای کشور با تولید رادیو داروهای ایرانی در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص پزشکی هستهای به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: علم پزشکی هستهای از علوم جدید دنیاست که با تأمین رادیو داروها به همت متخصصان صنعت هستهای کشور بیماریهای زیادی با تشخیص زود هنگام معالجه میشوند.
وحید خلیلی افزود: رادیو داروها بعد از تزریق به اندامهای بیمار وارد میشوند و بعد از تصویربرداری جزئیات تشخیصی وسیعی در اختیار پزشک معالج قرار میگیرد.
صدوق، رئیس مجتمع بیمارستانی امیرالمؤمنین(ع) اراک هم گفت: پزشکی هستهای در تشخیص بیماریها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد دارد و همچنین از رادیو داروها و روشهای هستهای برای درمان انواع سرطانها استفاده میشود.
یکی از متخصصان مرکز هستهای شهدای خنداب هم به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: علاوه بر آب سنگین و اکسیژن ۱۸ بیش از ۲۰۰ ترکیب نشان دار در مجتمع هستهای اراک تولید میشود که در علم پزشکی کاربردهای وسیعی دارند.