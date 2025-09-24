پخش زنده
فیلم موی گرگ اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری به جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوان اصفهان راه یافت،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و اشاد اسلامی استان گفت: فیلم سینمایی «موی گرگ» ساخته فریدون نجفی هنرمند فیلمساز چهارمحال و بختیاری با راهیابی به بخشهای داستانی بلند و بینالملل سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان، در این جشنواره به نمایش در میآید.
شهرام فرجی افزود: با اعلام دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان، ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی موفق به راهیابی به بخش بینالملل این جشنواره شدند.
ب گفته وی: همچنین با نظر موافق هیئت انتخابی بخش مسابقه فیلمهای بلند داستانی جشنواره سی و هفتم، موی گرگ در این بخش نیز برای دریافت پروانه زرین جشنواره با هفت فیلم دیگر رقابت خواهد کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: فریدون نجفی در اواخر اسفند سال گذشته مجوز ساخت فیلم سینمایی موی گرگ را به تهیهکنندگی امیرحسین علم الهدی از شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی دریافت کرد و هماکنون این اثر آماده نمایش و رقابت در سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوان اصفهان است.
شهرام فرجی افزود: موی گرگ چهارمین فیلم سینمایی نجفی است و فیلمهای دیگر او با نام «اسکیباز» و «بچه گرگهای دره سیب» نیز با حضور در دورههای پیشین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان و با دریافت ۱۱ پروانه زرین، عنوان بهترین فیلمهای جشنواره را به خود اختصاص دادند.